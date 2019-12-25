В ПущГЕНИ будут открыты направления подготовки специалистов для предприятий биотехнологической сферы.

Новые исследовательские площадки откроют в двух наукоградах Подмосковья - в Королеве и Пущине. Два населённых пункта победили в конкурсном отборе Минобрнауки России. Об этом сообщает телеканал "360".

Всего на конкурс от Подмосковья было подано семь заявок. Победу одержали проекты в сфере инноваций, которые позволяют развивать производство высокотехнологичных услуг и товаров.

На конкурсный отбор было подано семь заявок из Подмосковья. Две стали победителями. Екатерина Зиновьева, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области

В Королеве создадут Научно-испытательный центр аддитивных технологий. Площадкой выступит инжиниринговый центр Технологического университета имени Леонова. В ПущГЕНИ будут открыты направления подготовки специалистов для предприятий биотехнологической сферы.

Ранее в ЕС признали, что недооценили проблемы с массовым производством вакцин.

Фото: pixabay.com