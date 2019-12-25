Новые iPhone 13 будут дольше держать заряд

Apple должна провести онлайн-презентацию 14 сентября.

В Сети появилась информация о том, что в новых iPhone 13 аккумулятор сможет работать без подзарядки дольше. Информация об этом появилась накануне предстоящей онлайн-презентации компании Apple, то есть мероприятие должно пройти во вторник, 14 сентября.

Компания представит в ходе презентации флагманскую серию смартфонов iPhone 13, в которую войдут базовый iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Предполагается, что у iPhone 13 и iPhone 13 mini будут два объектива камеры, которые расположены по диагонали. Кроме того, iPhone 13 может получить накопитель объемом до 1 Тб.

Фото: pexels