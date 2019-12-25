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Управлению Росгвардии Петербурга передали более 130 новых авто
Сегодня, 14:51
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Управлению Росгвардии Петербурга передали более 130 новых авто

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В число переданных машин входят отечественные седаны и джипы.

Во вторник, 12 декабря, на Дворцовой площади прошла торжественная церемония передачи 131 нового служебного автомобиля ГУ войск национальной гвардии по Петербургу. Об этом сообщил спикер ЗакСа Петербурга Александр Бельский, который принял участие в мероприятии вместе с губернатором Александром Бегловым.

В число переданных авто входят отечественные седаны и джипы. По словам Беглова, Северная столица является одним из самых безопасных российских регионов. Благодаря новым машинам, росгвардейцы смогут ещё эффективнее выполнять задачи по обеспечению безопасности петербуржцев и гостей города.

Ранее мы сообщили о том, что международный конгресс "Африка ищет решения" начался в Петербурге.

Фото: Telegram / Спикер Бельский

Теги: росгвардия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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