В автобусный парк на Хрустальной улице прибыли современные автобусы на компримированном газе

В автобусах есть система интеллектуальной помощи водителю.

В автобусный парк №1 на Хрустальной улице прибыли 5 автобусов на компримированном природном газе. Всего их будет 20. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту 3 ноября.

"Пассажиратотранс" закупил новые автобусы марки "НЕФАЗ" в этом году. Транспортные средства соответствуют требованиям новой модели транспортного обслуживания, к которой Петербурге перейдет в апреле следующего года.

Автобусы оснащены современной системой оплаты проезда, USB-зарядками и системой интеллектуальной помощи водителю. Вместимость составляет 89 человек, сидячих мест — 28.

Пока в комитете не решили, на какие маршруты выйдут автобусы.

Видео и фото: комитет по транспорту