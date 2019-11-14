Новгородская легковушка задела сразу четыре машины на набережной Обводного канала

О пострадавших неизвестно.

Утром 14 ноября на пересечении набережной Обводного канала с Бронницкой улицей произошло массовое ДТП. С визгом тормозов легковушка с номерными знаком Новгородской области задела сразу четыре автомобиля на встречном и попутном направлениях.

По кадрам видео очевидцев видно, как иногородняя машина выезжает на встречную полосу и таранит два других транспортных средства. Остаточный легкий удар пришелся на попутчиков.



О пострадавших информации не было, хотя очевидица сообщила, что попавшие в ДТП водители целы. По факту ДТП ведется тщательная проверка.

Ранее на Синопской набережной перевернулся микроавтобус.

Видео: Влада Тихонова, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте