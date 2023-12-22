В Мурино возвели каркас новой школы

Работы завершат к концу 2024 года.

Строительство новой школы, расположенной в Мурино, проходит в рамках концессионного соглашения по программе "Развитие образования". К настоящему моменту рабочие завершили сборку каркаса здания, сообщает Стройблок 47-ого региона.

Строители возводят внутренние и наружные стены здания, а также устанавливают металлоконструкции. Планируется завершить все работы к концу текущего года.

Для новой школы будет необходимо 94 педагога. Учебное заведение будет ориентировано на углублённое изучение предметов. В школе будут специально оборудованы кабинеты по химии, физике, биологии, иностранному языку, труду и IT.

Фото: Стройблок Ленобласти