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В Мурино возвели каркас новой школы
Сегодня, 12:53
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В Мурино возвели каркас новой школы

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Работы завершат к концу 2024 года.

Строительство новой школы, расположенной в Мурино, проходит в рамках концессионного соглашения по программе "Развитие образования". К настоящему моменту рабочие завершили сборку каркаса здания, сообщает Стройблок 47-ого региона. 

Строители возводят внутренние и наружные стены здания, а также устанавливают металлоконструкции. Планируется завершить все работы к концу текущего года. 

Для новой школы будет необходимо 94 педагога. Учебное заведение будет ориентировано на углублённое изучение предметов. В школе будут специально оборудованы кабинеты по химии, физике, биологии, иностранному языку, труду и IT.

Фото: Стройблок Ленобласти 

Теги: ленинградская область, мурино
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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