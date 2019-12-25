Новую главу аппарата ЗакСа выбрали в Петербурге

Деятельность Анны Гиндиной была связана с комитетом территориального развития (КТР), а также с комитетом государственной службы и кадровой политики администрации губернатора Петербурга.

Новым руководителем аппарата петербургского парламента назначена начальник секретариата экс-сотрудника комитета территориального развития (КТР) Анна Гиндина. Об этом сообщила пресс-служба городского ЗакСа.

Чиновница проработала в территориальном ведомстве 3 года. Там она возглавляла сектор по вопросам муниципальной службы.

До КТР деятельность Гиндиной была связана с комитетом государственной службы и кадровой политики администрации губернатора Петербурга. Она занимала должность ведущего специалиста отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Ранее мы сообщили о том, что новым председателем комитета территориального развития Петербурга стал Денис Царегородцев.

Фото: Правительство Петербурга