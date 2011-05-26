В Новой Ропше муж попытался зарезать жену

Он нанес своей супруге не менее 12 ударов ножом в область жизненно важных органов.

В Ломоносовском районе Ленобласти мужчина подозревается в покушении на убийство супруги. Подробности рассказали СК России по Ленинградской области.

По данным следствия, 35-летний подозреваемый, находясь в частном доме в поселке Новая Ропша в ходе конфликта нанес своей супруге не менее 12 ударов ножом в область жизненно важных органов. Он не довел свой преступный умысел до конца, так как в дом зашли несовершеннолетние дети и женщина смогла покинуть помещение. Она была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается медицинская помощь.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.

Прокуратура просит направить на принудительное лечение петербуржца за убийство отца.

Фото: Piter.TV