PlayStation 5 откроет для разработчиков новые возможности

Эксперты считают, что модернизация приставки позволит выпускать игры чаще.

Игровая студия BoxFrog Games рассказала о новых возможностях приставки Sony PlayStation 5, передало агентство "Экономика сегодня".

Процессор компании AMD избавится от многих ограничений, разработчики смогут работать с большим количеством вычислений и решать самые сложные задачи. По мнению эксперта, увеличится скорость оптимизации проектов, это значит, что игры будут выходить чаще, чем на прошлых версиях приставок.

На данный момент Sony распространила игровую приставку среди разработчиков. Планируется, что потребители смогут приобрести ее осенью 2020 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что специалисты рассказали о самых высокооплачиваемых профессиях России.

Фото: pixabay.com