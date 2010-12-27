Ночью во Фрунзенском районе сбили двух пешеходов

Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

В ночь на 31 августа в Петербурга произошла авария с участием двух пешеходов, сообщили в группе "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург" со ссылкой на ОГИБДД по Фрунзенскому району.

По предварительной информации, около трех часов ночи возле дома № 132 по Бухарестской улице на регулируемом пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на двух пешеходов. Предположительно, это был "Ниссан" или "Фольксваген" темного цвета. Водитель с места ДТП скрылся.

Как рассказали пострадавшие, они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Мужчины 1976 года рождения и 1958 года рождения доставлены в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе в состоянии средней степени тяжести.

По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург."