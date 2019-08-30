На Невском проспекте легковушка врезалась в автобус

По словам очевидцев, никто не пострадал.

В пятницу, 30 августа, в центре города легковушка врезалась в автобус. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Инцидент произошел на Невском проспекте. По словам очевидцев, никто не пострадал. Однако, пассажирам пришлось покинуть общественный транспорт и добираться до пункта назначения своими силами.

Причина столкновения устанавливается. На месте ожидают полицейских.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти 5 человек пострадали в аварии с участием автобуса и двух легковушек.

Видео:Piter.TV