На Невском проспекте легковушка врезалась в автобус

В пятницу, 30 августа, в центре города легковушка врезалась в автобус. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
Инцидент произошел на Невском проспекте. По словам очевидцев, никто не пострадал. Однако, пассажирам пришлось покинуть общественный транспорт и добираться до пункта назначения своими силами.
Причина столкновения устанавливается. На месте ожидают полицейских.
Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти 5 человек пострадали в аварии с участием автобуса и двух легковушек.
Видео:Piter.TV
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