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На Невском проспекте легковушка врезалась в автобус

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По словам очевидцев, никто не пострадал.

В пятницу, 30 августа, в центре города легковушка врезалась в автобус. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий. 

Инцидент произошел на Невском проспекте. По словам очевидцев, никто не пострадал. Однако, пассажирам пришлось покинуть общественный транспорт и добираться до пункта назначения своими силами. 

Причина столкновения устанавливается. На месте ожидают полицейских. 

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти 5 человек пострадали в аварии с участием автобуса и двух легковушек.

Видео:Piter.TV

 

 

Теги: дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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