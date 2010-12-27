В Ленобласти 5 человек пострадали в аварии с участием автобуса и двух легковушек

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

В пятницу, 30 августа, в Гатчине 5 человек пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на 41 км трассы Петербург – Псков в посёлке Вайя. Участниками ДТП стали две легковые машины и пассажирский автобус. В ведомстве отметили, что последний врезался в BMW на нерегулируемом перекрёстке. От удара иномарка выехала на встречную полосу, после чего столкнулась с ВАЗ-21013.

Пострадавшие доставлены в больницу.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский "мост глупости" поймал полевую кухню.

Фото:УГИБДД по Петербургу и Ленобласти