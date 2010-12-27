В Ленобласти 5 человек пострадали в аварии с участием автобуса и двух легковушек

В пятницу, 30 августа, в Гатчине 5 человек пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошел на 41 км трассы Петербург – Псков в посёлке Вайя. Участниками ДТП стали две легковые машины и пассажирский автобус. В ведомстве отметили, что последний врезался в BMW на нерегулируемом перекрёстке. От удара иномарка выехала на встречную полосу, после чего столкнулась с ВАЗ-21013.
Пострадавшие доставлены в больницу.
Ранее мы сообщали о том, что петербургский "мост глупости" поймал полевую кухню.
Фото:УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
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