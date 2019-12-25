Ночью в Манеже проведут специальную экскурсию и мастер-класс

Посетители также останутся в зале на сон и завтрак.

Центральный выставочный зал "Манеж" готовит особенную программу для посетителей в ночь с 21 на 22 марта. Об этом сообщается в официальной группе "Манежа".

Участников ждет мастер-класс, показ фильма "Кин-дза-дза!" Георгия Данелии, специальная экскурсия, а затем сон и завтрак в стенах выставочного зала. На мастер-классе посетители смогут создать собственную работу в особой технике самоколлажа, автором которой стал художник-кинет Вячеслав Колейчук.

Первую подобную "Ночь в Манеже" организаторы провели в прошлом мае, вторую – в минувшем августе. Желающим проникнуть в ночной зал совершеннолетним посетителям пригодятся спальный мешок, коврик-пенка и небольшой денежный взнос. Заявки на участие принимают до 16 марта.

Ранее Михаил Пиотровский рассказал, когда откроется филиал Эрмитажа в Екатеринбурге.

Фото: Центральный выставочный зал "Манеж" / "ВКонтакте"