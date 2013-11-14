Съёмки фильма "Свободные отношения" ограничат движение в центре Петербурга

Ограничения будут действовать с 9 по 11 сентября.

В Петербурге 10 и 11 сентября пройдут съемки фильма "Свободные отношения" режиссера Дмитрия Невзорова. В связи с этим дорожная ситуация в центре города немного изменится. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Так, с 22:00 10 сентября по 3:00 11 сентября движение транспорта будет прекращено по Садовой улице (от набережной канала Грибоедова до площади Тургенева). Также движение будет приостанавливаться на 10 минут в час по нечетной стороне набережной реки Фонтанки (от Старо-Калинкина моста до Садовой улицы).

Кроме того, с 8:00 9 сентября по 3:00 11 сентября автомобилистам запрещено останавливаться на Садовой улице (от набережной канала Грибоедова до площади Тургенева), на четной стороне набережной канала Грибоедова (от Садовой улицы до дома №174) и нечетной стороне набережной реки Фонтанки (от Садовой улицы до Калинкина переулка).

Ранее мы писали, что съемки фильма "Воланд" продолжаются в Петербурге.

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