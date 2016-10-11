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Утром загорелся торговый павильон на проспекте Пятилеток
Сегодня, 11:52
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lesjasap
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Утром загорелся торговый павильон на проспекте Пятилеток

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Пожарные до шести утра боролись с крупным возгоранием в Невском районе.

Около четырех утра в Невском районе загорелся торговый павильон, в котором располагается магазин “Народный фермер”. Пожар произошел в магазине в доме восемь корпус один на проспекте Пятилеток. Об инциденте сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. 
 
На месте происшествия работали три пожарных расчета. Ликвидировать последствия инцидента огнеборцы смогли только к шести утра. В административном здании выгорела кровля общей площадью 200 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. 
 
Теги: народный фермер , невский район , пожар , проспект пятилеток
Категории: Новости СПб

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