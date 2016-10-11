Утром загорелся торговый павильон на проспекте Пятилеток

Пожарные до шести утра боролись с крупным возгоранием в Невском районе.

Около четырех утра в Невском районе загорелся торговый павильон, в котором располагается магазин “Народный фермер”. Пожар произошел в магазине в доме восемь корпус один на проспекте Пятилеток. Об инциденте сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

На месте происшествия работали три пожарных расчета. Ликвидировать последствия инцидента огнеборцы смогли только к шести утра. В административном здании выгорела кровля общей площадью 200 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.