На 9-ой Советской машины провалились под асфальт, а в парадные залился кипяток

В Центральном районе из-за прорыва трубы пострадали машины, парадные и окна в квартирах.

В ночь на 23 марта в центре Петербурга произошел серьезный прорыв на трубопроводе. В результате коммунальной аварии на асфальте образовалась огромная дыра и развал. Пар и кипяток нанес ущерб припаркованным поблизости автомобилям. Очевидцы рассказали, что ударная волна была такой силы, что одно из транспортных средств отбросило в сторону. На первом и втором этаже ближайшего жилого дома побились некоторые окна. Также местные жители рассказали, что горячая вода забралась в парадные.

Инцидент произошел по 9-ой Советской улице. О ситуации сообщили свидетели через социальные сети. К половине первого ночи на место прибыли спасатели из ГУ МЧС и аварийные службы. Специалистам пришлось доставать некоторые застрявшие машины из пробоины. Для этого была задействована крупногабаритная техника. Петербуржцы рассказали, что густым паром заволокло весь двор. Территория стала похожа на кадры из фильмов ужаса.

В настоящее время продолжаются работы по устранению проблемы. Информации о пострадавших людях не поступало.

Фото и видео: Piter.tv

