Ночь музеев пройдет на 117 площадках

В этом году в акции примут участие 17 новичков

В этом году темой "Ночи музеев" стали метаморфозы. В данной акции для петербуржцев откроют свои двери 117 выставочных центров, музеев, научных институтов. Об этом 15 мая сообщил глава Комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко.

Надеемся, что будет не только интересно, но и удобно. Метро будет работать всю ночь, специальные автобусы запустят после 23.00, цены на билеты не повышаем - 400 рублей во все музеи. Глава Комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко

Участников хоть и незначительно, но больше, чем в предыдущие годы. В 2015 в "Ночи музеев" приняли участие 97 организаций, в 2017 – 111. Причем в этот раз 17 новичков. Например, ГМЗ "Петергоф". Фермерский дворец; ГМЗ "Царское Село". Камеронова галерея; институт высокомолекулярных соединений РАН; исторический парк "Россия - моя история". Как рассказал Константин Сухенко, в комплексе "Россия - моя история" будет работать тематическая экспозиция, созданная специально к акции.

Фото: Ночь музеев. Санкт-Петербург/ Вконтакте