В рамках мероприятия для 13 детей с нарушениями слуха организовали экскурсию на русском жестовом языке.

В Историческом парке "Россия – моя история" проводят фестиваль "Эстафета доброты", приуроченного к международному дню инвалидов. В рамках мероприятия для 13 детей с нарушениями слуха организовали экскурсию на русском жестовом языке. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Школьникам рассказали об этапах развития истории Северной столицы с момента строительства дома Петра Великого до возведения Комплекса защитных сооружений.

Такие занятия для глухих посетителей проводятся регулярно. Партнером проекта является центр "Языки без границ", где педагоги обучаются на гидов-переводчиков русского жестового языка.

Ранее на Piter.tv: в Адмиралтейском районе после ремонта открылась библиотека "Измайловская".

Фото: ВКонтакте / "Россия - Моя история" Санкт-Петербург