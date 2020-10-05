Нобелевскую премию по медицине дали за открытие вируса гепатита С

Нобелевскую премию по медицине и физиологии дали за открытие вируса гепатита С. Лауреатами стали американцы Харви Олтер, Чарльз Райс и британец Майкл Хоутон. Информация об этом появилась на сайте премии.
В сообщении сказано, что открытие вирусов гепатита А и В было важным шагом вперед. При этом большинство случаев гепатита, который передаётся через кровь, оставались без объяснения.
Открытие вируса гепатита С помогло выявить причину оставшихся случаев хронического гепатита.
цитата из сообщения комитета Нобелевской премии
Отмечается, что данное открытие позволило создать тесты для анализа крови и новые лекарства, которые помогли спасти жизни миллионам людей.
Ранее мы писали, что церемонию вручения Нобелевской премии мира перенесли из ратуши Осло.
Видео: YouTube / Nobel Prize
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