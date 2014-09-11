Низкий уровень тестостерона может влиять на тяжесть течения коронавируса

Низкий уровень тестостерона может увеличивать тяжесть коронавируса.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал Москве 24, как влияет низкий уровень тестостерона у мужчин на тяжесть течения коронавируса. Данный вопрос ранее рассматривали ученые университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Максим Скулачев подчеркнул, что еще не доказана связь между течением заболевания и уровнем тестостерона.

В исходной научной статье приводятся данные о том, что у пациентов с тяжелой формой болезни было зафиксировано и снижение гормона тестостерона в крови, пояснил эксперт.

Максим Скулачев предполагает, что тяжесть течения коронавируса может быть связана с сердечно-сосудистой системой, а также влияние оказывает возраст пациента. Эти факторы могут влиять и на уровень тестостерона.

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