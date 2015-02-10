Низкая температура привела петербургских дорожников в состояние повышенной готовности

Уже на этих выходных жители некоторых пригородов Петербурга наблюдали утром иней и туман.

В Петербурге дорожные службы приведены в полную готовность для борьбы с гололедом. Такие меры необходимы, если столбик термометра хотя бы раз за сутки опускается ниже нуля. Обычно это происходит ближе к октябрю, но в этом году уже на этих выходных жители некоторых пригородов Петербурга наблюдали утром иней и туман. Об этом рассказала пресс-служба Комитета по благоустройству.

С автомобильных дорог за прошедшие 7 дней собрано 1089 тонн смёта, с улиц города за неделю вывезено 811 кубометров мусора, а с газонов и из парков – 1,5 тыс. кубометров. Чтобы отмыть проезжую часть и тротуары от пыли и копоти спецтехника потратила 33 тысячи кубометров воды и 13,5 тысячи литров шампуня.

В понедельник, 12 сентября, за поддержанием чистоты в Петербурге следят 896 дворников, дороги города приводит в порядок 448 единиц техники.

В Комитет по благоустройству можно круглосуточно обращаться с вопросами и предложениями по уборке и содержанию городских территорий по телефону 314-60-13.

Фото: Piter.tv