Nintendo анонсировала выпуск ретро-игр к юбилею Super Mario

В новой игре за победу будут сражаться сразу 35 человек.

Nintendo анонсировала выход соревновательной многопользовательской игры Super Mario Bros. 35, которая будет доступна только подписчикам онлайн-сервиса Nintendo Switch Online.

В новой игре за победу будут сражаться сразу 35 человек. Каждый игрок будет проходить уровень отдельно от других, но побежденные враги будут отправляться во вселенные других игроков. Игра выйдет 1 октября, пользоваться ей можно будет только до 31 марта 2021 года.

Также Nintendo представила ремейк знаменитой игровой консоли 40-летней давности — Game & Watch. На приставке будут следующие игры: Super Mario Bros., усложненный Super Mario Bros.: The Lost Levels и Ball, стилизованный под сеттинг Марио. Экран в устройстве приставки цветной, для подзарядки используется разъем USB C, время автономной работы составляет 8 часов. По размерам и расположению кнопок — это полная копия оригинала.

Портативная приставка поступит в продажу 13 ноября, в том числе и в России.

Видео: YouTube/ Nintendo Россия