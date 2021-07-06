Nintendo анонсировала обновленную версию приставки Switch

Приставка поступит в продажу 8 октября.

Японская компания Nintendo представила обновленную версию флагманской консоли Switch. Об этом сообщили сотрудники корпорации.

Разработчики добавили в консоль улучшенный экран на органических светодиодах. Размер приставки останется прежним. Измениться только размер экрана – с 6,2 до 7 дюймов. Стоимость Nintendo Switch в Японии составит 37 980 иен. В штатах консоль будут продавать за 349,99 долларов.

По последним данным японской корпорации удалось продать более 85 млн приставок. Их можно использовать в качестве домашней приставки или портативной консоли. Одной из самых продаваемых игр для консоли является Animal Crossing. С марта 2020 года она разошлась тиражом в более 31,18 млн копий.

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Видео: Nintendo