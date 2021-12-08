Николай Цискаридзе и Марина Неелова поздравили Алису Фрейндлих с днем рождения

Советской и российской актрисе театра и кино сегодня исполнилось 87 лет.

В среду, 8 декабря, советская и российская актриса театра и кино, исполнительница песен, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского, трёх Государственных премий РФ, премии Правительства РФ Алиса Бруновна Фрейндлих празднует свой 87 день рождения.

Одними из первых актрису поздравили премьер Большого театра и ректор Академии Вагановой Николай Цискаридзе и актриса Марина Неелова.

АЛИСА Обожаемая! Любимая! С днём рождения! Поздравляем лично и от всего сердца вместе с Мариной! Алиса молодая, прекрасная, красивая, умная, талантливая, дерзкая и сексуальная!!! Мечтаю, чтобы всегда была возможность прибегать на Ваши спектакли и угощаться Вашими грибочками. Пусть Ваш фантастический талант всегда будет недосягаем для бездарей! С днём рождения!!! Марина и Коля. написал Цискаридзе в своем Instagram

Видео: Николай Цискаридзе / Instagram (tsiskaridzenikolay)