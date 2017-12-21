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Николай Басков поздравляет петербуржцев с Новым Годом

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Недавно в Петербурге проходила крупнейшая музыкальная премия "Звезды дорожного радио". Премию получил и заслуженный артист России - Николай Басков.

 Журналисты канала PiterTV пробрались за кулисы и взяли интервью у артиста. Николай восопользовался случаем и решил подравить петербуржцев с Новым годом.

 Я - Николай Басков, от всего сердца хочу вам пожелать чудес! Чтобы сбывались все ваши мечты, потому что, без этого нет Нового Года! Если мы не верим в чудеса, то мы теряем самое главное - ощущения волшебства, а оно должно быть всегда. Поэтому, если у вас есть дети, дети ждут всегда чудес, поэтому будьте для них волшебниками, а также для самых родных и близких. Относитесь к людям так, как вы бы хотели, чтобы относились к Вам! С новым годом!

Николай Басков, заслуженный артист России

Видео и фото - PiterTV

Теги: николай басков
Категории: Новости СПб

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