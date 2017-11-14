Николай Басков: БКЗ намолен аплодисментами

Недавно в БКЗ прошел праздничный концерт, приуроченный к 50-летию зала. На шоу в честь этого события выступили популярные звезды нашей эстрады. Канал Piter.TV побывал на мероприятии и пообщался с одним из главных гостей вечера народным артистом РФ Николаем Басковым.

В честь юбилея зала мы решили спросить у "золотого голоса России", какое выступление в БКЗ для него было самым запоминающимся в карьере:

Конечно же, это мой первый сольный концерт, который прошел в 2000 году, и это получается было 17 лет назад, то есть, часть моей творческой карьеры началась именно с БКЗ. Кстати, с начала был концерт в Петербурге, а только потом была презентация шоу в Москве. Можно сказать, что БКЗ - это площадка, с которой я стал большим артистом. Николай Басков

Так же, мы попросили у Баскова рассказать, помнит ли он свое первое выступление в стенах Большого Октябрьского зала. Певец признался, что очень хорошо запомнил это событие:

Были три концерта подряд на "Белые ночи". Это был 2000 год, конец июня.

В марте в Петербург приедет шоу Николая Баскова "Игра". Корреспонденту нашего канала стало интересно, что нового будет в программе концерта по сравнению с прошлым выступлением артиста в Петербурге. Николай рассказывает, что кое-что поменяется, и переделаны некоторые костюмы. Но, в любом случае, шоу "Игра" по словам артиста - настоящее театральное событие, которое можно смотреть и пересматривать много раз:

Некоторые мои поклонники ездили со мной в тур, несколько раз ходили на один и тот же концерт, и им все время было мало, потому что это на самом деле театрализованное представление, в котором за один раз ты не успеваешь полностью погрузиться в мир, который сделал гениальный режиссер Алексей Сечинов. 14 марта в БКЗ мы поиграем и, я думаю, что будет как всегда горячо. Будут невероятные ощущения. Публика в Питере всегда бесподобная и всегда одаривает овациями, а так же, огромным количеством цветов. И все концерты в БКЗ проходят с огромной душевной атмосферой. Этот зал, можно сказать, намолен аплодисментами.

Видео: Piter.TV, YouTube: БКЗ Октябрьский