Николаевская больница начала прием пациентов с COVID-19

Для медицинского учреждения закупили 10 аппаратов ИВЛ и 12 мониторов пациента.

В понедельник, 19 октября, Николаевская больница в Петергофе начала принимать пациентов с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него. Об этом сообщил комитет по здравоохранению.

Сообщается, что в больнице развернули 350 коек, 69 из которых предназначены для "тяжелых" больных. Учитывая, что ранее Николаевская больница не принимала пациентов с COVID-19, были закуплены 10 аппаратов ИВЛ и 12 мониторов пациента, полностью модернизирована система кислородоснабжения больницы, к каждой койке подведен кислород, возведены санпропускники.

Отметим, что в Петербурге на сегодняшний день всего развернуто 6 165 коек, свободны из них 1 122.

Список стационаров, которые ведут прием пациентов с коронавирусом:

взрослые: больница имени Боткина, больница святого Георгия, Александровская больница, Городская больница №№ 20, 40, 15, 38 (имени Семашко); Покровская больница; Мариинская больница; Психиатрическая больница №№ 1, 3; Клиническая больница Святителя Луки, Госпиталь для ветеранов войн;

детские: Детская больница №5 им. Н.Ф. Филатова и ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 686 человек.

Фото носит иллюстративный характер: Piter.TV