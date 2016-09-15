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Никасу Сафронову выплатили 9 млн. рублей за поврежденный палец
Сегодня, 12:23
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lesjasap
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Никасу Сафронову выплатили 9 млн. рублей за поврежденный палец

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Российский художник получил страховку в 9 млн. рублей за повережденный палец.

Страховая компания “ЭРГО Жизнь” выплатила российскому художнику 9 млн. рублей за повреждение пальца. В мае этого года в результате несчастного случая Никас Сафронов повредил сухожилие на указательном пальце левой руки. Травма потребовала хирургического вмешательства.
 
Операция на межфаланговый сустав прошла успешно. Функциональная подвижность пальца восстановлена, хотя еще и требует ограничения работоспособности со стороны художника. Врачи отмечают, что для полного восстановления потребуется время.
 
Художник отметил, что рад, что ему пришлось избежать больших финансовых затрат из-за травмы. Он доволен, что успел застраховаться от несчастных случаев. Такая практика действительно распространена в среде творческих людей, которые боятся за те части тела, которыми они творят и по совместительству зарабатывают деньги. 
 
Напомним, что ранее Никас Сафронов застраховал глаза и руки. 
 
Фото: Instagram/safronov_nikas
Теги: никас сафронов , повреждение пальца , страховка , страховые выплаты
Категории: Новости России

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