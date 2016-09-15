Никасу Сафронову выплатили 9 млн. рублей за поврежденный палец

Российский художник получил страховку в 9 млн. рублей за повережденный палец.

Страховая компания “ЭРГО Жизнь” выплатила российскому художнику 9 млн. рублей за повреждение пальца. В мае этого года в результате несчастного случая Никас Сафронов повредил сухожилие на указательном пальце левой руки. Травма потребовала хирургического вмешательства.

Операция на межфаланговый сустав прошла успешно. Функциональная подвижность пальца восстановлена, хотя еще и требует ограничения работоспособности со стороны художника. Врачи отмечают, что для полного восстановления потребуется время.

Художник отметил, что рад, что ему пришлось избежать больших финансовых затрат из-за травмы. Он доволен, что успел застраховаться от несчастных случаев. Такая практика действительно распространена в среде творческих людей, которые боятся за те части тела, которыми они творят и по совместительству зарабатывают деньги.

Напомним, что ранее Никас Сафронов застраховал глаза и руки.

Фото: Instagram/safronov_nikas