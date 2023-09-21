Ниинистё отметил усложнение ситуации в мире за период своего президентства

Саули Ниинистё оценил геополитическую ситуацию в мире.

Мировая обстановка за последние годы стала только еще более сложной. Соответствующее заявление в ходе выступления с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сделал президент Финляндии Саули Ниинистё. Европейский политик подчеркнул, что занял пост главы государства в 2012 году и не имеет права на переизбрание в 2024 году. Он призвал Всемирную организацию сформировать у стран конструктивный дух, что бы те смогли понять друг друга и совместно найти решения глобальных проблем

Сегодня, когда я обращаюсь к этому собранию в последний раз, я должен спросить: удалось ли нам выполнить свою задачу? Глобальная напряженность ощутима, а конкуренция между великими державами усиливается. Различные мировоззрения сейчас, похоже, находятся на пути к столкновению. Саули Ниинистё, президент Финляндии

По мнению лидера Финляндии, украинский кризис не может стать одним из многих затяжных мировых конфликтов. Саули Ниинистё подчеркнул, что в текущий момент на планете остаются незавершенными более сотни кризисов.

В МИД Финляндии подтвердили запрет на въезд легковых автомобилей из России.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций