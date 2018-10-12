Бывший участник группы Триада, сейчас сольный исполнитель Нигатив рассказал, какой рэп сейчас в тренде. По его мнению, наибольшей популярностью сейчас пользуется рэп, граничащий с роком.

Из того, что последнее ярко стреляло, это Big Baby Tape. Это такой очень условный тренд. Как это называется, bassboosted rap? Когда все на перегрузе, в Штатах он появился давно, один из представителей, ныне почивший XXXTentacion. Это такая пограничная история с роком.

Несколько лет назад это пытался Вася Вакуленко под псевдонимом NINTENDO делать. Просто тогда публика не была готова, сейчас это зашло, но думаю, что через полгода это опять никому не нужно будет.

Нигатив