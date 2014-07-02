В Петроградском районе полицейские закрыли подпольное казино

Полиция нашла и изъяла более миллиона рублей и свыше 3 тысяч долларов.

В Петербурге полиция закрыла подпольное казино, расположенное в доме на Мытнинской набережной. Об этом 26 октября рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области

Правоохранители застали злоумышленников врасплох. Полицейские пробрались по крыше жилого дома и ворвались в мансардное помещение через балкон. В этот момент в квартире находились игроки и работники казино. Выяснилось, что в одной квартире располагалась игровая зона с покерным столом. Вторая квартира предназначалась для отдыха игроков.

Полиция нашла и изъяла более миллиона рублей и свыше 3 тысяч долларов. Злоумышленников задержали и доставили в следственные органы.

Ранее мы писали, что в квартире на Ириновском проспекте работало подпольное казино.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области