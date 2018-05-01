Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 9:35
0
MShaffter
50
Код вставки плеера

Невский разрисовали цветными мелками

0
 
 

В социальных сетях появились фотографии с мероприятия, которое организовало движение "Красивый Петербург".

Накануне, 30 апреля, движение "Красивый Петербург" организовало мероприятие на Невском проспекте. 

"Красивый Петербург" таким образом отметил свой 6 день рождения. Всех желающих пригласили на прогулку на перекрытом для ремонта Невском проспекте. Прохожим раздавались мелки. Новый асфальт и цветные мелки творят чудеса. Асфальтовое покрытие покрылось разноцветными рисунками. Люди с удовольствием приняли участие в этой акции, в которой каждый смог почувствовать, что город принадлежит людям.

Фото: Instagram/bikes_spb. seryogin_da. steve.kuddins

Теги: красивый петербург , невскийнаш , новости санкт петербург , новости спб , цветные мелки
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5