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Движение по Невскому проспекту перекрыл автобус
Сегодня, 14:47
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EvaRaskol

Движение по Невскому проспекту перекрыл автобус

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Автомобилистам советуют ехать в объезд.

В центре Петербурга днем, 22 декабря, развернуло автобус, рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Общественный транспорт заглох, когда отъезжал от остановки. Остановившись, он перекрыл все четыре полосы движения в сторону площади Восстания. Что именно стало причиной выхода из строя – неизвестно.

Свидетели происшествия отмечают, что общественный транспорт встал полностью, а автомобили объезжают по встречке. В центре города собирается внушительная пробка.

Ранее на Piter.TV: взрывотехники Петербурге обследовали десять подозрительных коробок.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: авария, автобус, невский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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