Движение по Невскому проспекту перекрыл автобус

В центре Петербурга днем, 22 декабря, развернуло автобус, рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Общественный транспорт заглох, когда отъезжал от остановки. Остановившись, он перекрыл все четыре полосы движения в сторону площади Восстания. Что именно стало причиной выхода из строя – неизвестно.
Свидетели происшествия отмечают, что общественный транспорт встал полностью, а автомобили объезжают по встречке. В центре города собирается внушительная пробка.
Ранее на Piter.TV: взрывотехники Петербурге обследовали десять подозрительных коробок.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Обсуждение ( 0 )