Движение по Невскому проспекту перекрыл автобус

Автомобилистам советуют ехать в объезд.

В центре Петербурга днем, 22 декабря, развернуло автобус, рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Общественный транспорт заглох, когда отъезжал от остановки. Остановившись, он перекрыл все четыре полосы движения в сторону площади Восстания. Что именно стало причиной выхода из строя – неизвестно.

Свидетели происшествия отмечают, что общественный транспорт встал полностью, а автомобили объезжают по встречке. В центре города собирается внушительная пробка.

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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"