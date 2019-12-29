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Сегодня, 15:20
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Andrei666
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Невский проспект: от Садовой до Адмиралтейства

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Вторая часть видеоэкскурсии по главной улице города - Невскому проспекту

Вторая часть самой познавательной и весёлой экскурсии по Невскому проспекту. Идем от Садовой к Адмиралтейству, рассказывая анекдоты и реальные, но такие интересные факты.
По пути мы остановимся у Католического костёла, Зайдём в Немецкую кирху, посмотрим Армянскую и Голландскую церкви. Также речь пойдёт о Гостином дворе, Казанском соборе, альтернативной истории, Казанской улице, Строгановском дворце, Литературном кафе и знаменитой блокадной табличке.
Вы узнаете, где были написаны Алые паруса и где выступал граф Калиостро.

GREEBANAL- формальная история в неформальном изложении

 

Теги: альтернативная история, невский проспект, храмы петербурга
Категории: Экскурсии в Санкт-Петербурге,

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