Невский проспект: от Садовой до Адмиралтейства

Вторая часть видеоэкскурсии по главной улице города - Невскому проспекту

Вторая часть самой познавательной и весёлой экскурсии по Невскому проспекту. Идем от Садовой к Адмиралтейству, рассказывая анекдоты и реальные, но такие интересные факты.

По пути мы остановимся у Католического костёла, Зайдём в Немецкую кирху, посмотрим Армянскую и Голландскую церкви. Также речь пойдёт о Гостином дворе, Казанском соборе, альтернативной истории, Казанской улице, Строгановском дворце, Литературном кафе и знаменитой блокадной табличке.

Вы узнаете, где были написаны Алые паруса и где выступал граф Калиостро.

GREEBANAL- формальная история в неформальном изложении