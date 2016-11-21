Невролог рассказал, о чем предупреждает "дергающийся" глаз

Медики советуют обратиться к специалистам, чтобы не пропустить серьезное заболевание.

Неврологи рассказали к чему может привести безобидное подергивание глаза. Миокимия ( именно так называется хроническое непроизвольное подергивание) говорит о серьезных нарушениях в организме человека. Если из-за тика смыкаются веки или страдают другие части лица, то следует немедленно обратиться к специалисту.

В частности, нервное подергивание может указывать на болезнь Паркинсона или блефароспазм. Оно также предупреждает о дефиците микроэлементов, особенно магния или витамина В в организме, о начале аллергии. Тик может возникнуть и от стресса. Подробности о причинах тика рассказала "Российской газете" врач высшей категории Светлана Кузнецова.

Вызвать миокимию могут некоторые лекарственные препараты. Например - антигистаминные лекарства.

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Фото: Pixabay.com

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