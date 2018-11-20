Вор-рецидивист обокрал ювелирный магазин на проспекте Просвещения

Мужчина выхватил из рук продавца две золотые цепочки и скрылся с места преступления.

Вечером 6 января в полицию Петербурга обратилась управляющая ювелирного магазина ТК "Северная галерея" на проспекте Просвещения, 84, и заявила об ограблении. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, в магазин зашел мужчина кавказской внешности и попросил показать ему две золотые цепочки. Он пояснил, что выбирает подарок для тещи. После того как управляющая достала украшения на прилавок, посетитель выхватил их и скрылся в неизвестном направлении.

Полиция просмотрела записи с камер внутреннего видеонаблюдения. По мнению правоохранителей, грабителем может оказаться 31-летний уроженец Узбекистана, который числится в федеральном розыске как условно осужденный.

В настоящий момент ведется расследование. Принимаются все меры для розыска и задержания преступника.

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