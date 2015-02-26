Нетрезвого водителя каршеринга на улице Ушинского останавливали со стрельбой

Мужчина является участником СВО.

В Петербурге полицейские 6 августа задержали со стрельбой нетрезвого водителя каршерингового автомобиля Chery. Об этом 13 августа рассказали в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте".

Машину инспекторы ДПС Госавтоинспекции Калининского района попытались остановить для проверки документов, однако управлявший иномаркой проигнорировал требование и намеревался скрыться. Отмечается, что мужчина ехал по встречной полосе движение, на запрещающий сигнал светофора. Пассажиры, которые выходили из троллейбуса, "чудом не пострадали, когда неадекват мчался по тротуару".

Водителя удалось задержать во дворе дома по улице Ушинского с применением табельного оружия. За рулем автомобиля обнаружили ранее неоднократно судимого за сбыт наркотиков, кражи и угон мужчину, который был помилован после участия в СВО.

Аккаунт в приложении для аренды машин задержанному не принадлежал. В отношении него составлены административные протоколы по ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования), ч. 4 ст. 12.15 КоАП (выезд на встречную полосу движения), ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора), п. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (движение по тротуару) и ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ (угон).

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Фото: Piter.TV