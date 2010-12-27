Нетрезвый житель Тихвина выпал с балкона на 14-м этаже

В Ленобласти пьяный романтик погиб, упав с высоты при уборке балкона.

Неловкий житель Тихвина Ленинградской области упал с высоты 14-го этажа. Мужчина находился на балконе и собирался протереть подоконник, но не удержался на конструкции. Как сообщают представители полиции, гражданин чрезмерно перегнулся за перила. Во время спонтанной уборки квартиры жертва находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел около полуночи 8 марта. Местные жители обнаружили труп 48-летнего соседа под окнами третьего дома по улице Ярослава Иванова. Известно, что трагического падения мужчина находился в помещении не один. Вместе с ним Международный женский день праздновала 50-летняя собутыльница. Очевидно, чтобы порадовать даму сердца, погибший и затеял генеральную очистку квартиры от пыли и мусора. Изначально нетрезвый пострадавший вышел на балкон покурить, но затем он решил привести в порядок подоконник.

Сотрудники Следственного комитета начали проверку обстоятельств смертельного происшествия.

