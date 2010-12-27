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Нетрезвый житель Тихвина выпал с балкона на 14-м этаже
Сегодня, 14:30
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lesjasap
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Нетрезвый житель Тихвина выпал с балкона на 14-м этаже

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В Ленобласти пьяный романтик погиб, упав с высоты при уборке балкона.

Неловкий житель Тихвина Ленинградской области упал с высоты 14-го этажа. Мужчина находился на балконе и собирался протереть подоконник, но не удержался на конструкции. Как сообщают представители полиции, гражданин чрезмерно перегнулся за перила. Во время спонтанной уборки квартиры жертва находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел около полуночи 8 марта. Местные жители обнаружили труп 48-летнего соседа под окнами третьего дома по улице Ярослава Иванова. Известно, что трагического падения мужчина находился в помещении не один. Вместе с ним Международный женский день праздновала 50-летняя собутыльница. Очевидно, чтобы порадовать даму сердца, погибший и затеял генеральную очистку квартиры от пыли и мусора. Изначально нетрезвый пострадавший вышел на балкон покурить, но затем он решил привести в порядок подоконник.

Сотрудники Следственного комитета начали проверку обстоятельств смертельного происшествия. 
 

Теги: гибель человека , ленобласть , падение , происшествия спб , пьяный , тихвин
Категории: Новости СПб Происшествия

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