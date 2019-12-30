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Водитель фургона начал утро с коньяка и тройного ДТП в центре Петербурга

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Нетрезвый автолюбитель протаранил две машины по пути.

Раннее утро 24 января началось с массового ДТП в центре Петербурга. Водитель фургона "Форд", двигаясь по улице Восстания от улицы Некрасова к Невскому проспекту, столкнулся с двумя легковушками. Одну фургон протаранил у дома №22, вторая попалась на пути неадекватного водителя у дома  №17. Случившиеся столкновения не остановили автолюбителя – он скрылся с мест ДТП.

Задержать 32-летний водителя удалось инспекторам ДПС Центрального района. Как выяснилось, с утра уроженец Узбекистана решил выпить коньяк, а после сел за руль.

О пострадавших информации не поступало.

Ранее перед Вантовым мостом столкнулись легковушка и грузовик со строительными плитами.

Фото, видео: Дорожный инспектор / "ВКонтакте"

Теги: пьяный водитель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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