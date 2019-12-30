Нетрезвый мужчина пытался разрушить машину на улице на Демьяна Бедного

Злоумышленника задержали.

В понедельник, 24 февраля, стало известно, что ночью неизвестный пытался разрушить машину, припаркованную по адрусу улица Демьяна Бедного, 16. Очевидцы рассказали о случившемся в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Мужчина, который скорее всего был пьян, бил стекла автомобиля ногами, а также пытался продавить капот.

Через некоторые время молодого человека задержали. Кому принадлежит машина - на данный момент неизвестно, но в комментариях предполагают, что хозяйкой транспортного средства могла быть бывшая возлюбленная злоумышленника.

Ранее мы писали, что легковушка "поскользнулась" на внешней стороне КАД.

Видео и фото: vk.com/spb_today