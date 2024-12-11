Нетрезвая россиянка устроила жесткую аварию на правительственном автомобиле в Индии

В СМИ рассказали о том, как правительственный автомобиль протаранил мотоцикл.

В Индии российская путешественница, которая управляла автомобилем, сидя на коленях у адвоката, устроила дорожную аварию. Соответствующее заявление сделали журналисты Telegram-канала SHOT. По информации от данного СМИ, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В жесткое ДТП попал правительственный транспорт. После столкновения, когда на место инцидента прибыли сотрудники полиции, наша соотечественница начала скандалить.

В момент ДТП она ехала на коленях у местного адвоката, который был за рулём. Три человека серьёзно пострадали. сообщение SHOT

По данным ТГ-канала канала, авария произошла на днях в городе Райпур. Легковой автомобиль Tata Indigo с правительственными номерами двигался по выделенной полосе, а затем протаранил мотоцикл. Судя по видеозаписи, распространенной по социальным сетям,, находившиеся в салоне машины адвокат и его спутница были сильно пьяны. В настоящее время оба задержаны сотрудниками правопорядка. Установлено, что девушка въехала на территорию Индии по туристической визе. По предварительной информации она родилась в Узбекистане, но имеет российское гражданство. нарушительницу общественного спокойствия зовут Нодира.

На Петергофском шоссе в результате ДТП фуру сложило вдвое.

Фото и видео: Telegram / SHOT