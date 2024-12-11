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На Петергофском шоссе в результате ДТП фуру сложило вдвое
Сегодня, 15:56
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На Петергофском шоссе в результате ДТП фуру сложило вдвое

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В настоящее время информации о пострадавших нет.

В Красносельском районе Петербурга произошло серьезное ДТП, рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер". 

Авария случилась на Петергофском шоссе днем 5 февраля. Судя по кадрам, в результате происшествия фура буквально сложилась вдвое. На месте образовалась пробка. 

В настоящее время информации о пострадавших нет. Все обстоятельства произошедшего выясняются. 

Ранее на Piter.TV: в Белоострове в ДТП пострадали мужчина и девочка. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: дтп, петергофское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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