На Петергофском шоссе в результате ДТП фуру сложило вдвое

В настоящее время информации о пострадавших нет.

В Красносельском районе Петербурга произошло серьезное ДТП, рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Авария случилась на Петергофском шоссе днем 5 февраля. Судя по кадрам, в результате происшествия фура буквально сложилась вдвое. На месте образовалась пробка.

В настоящее время информации о пострадавших нет. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на Piter.TV: в Белоострове в ДТП пострадали мужчина и девочка.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер