О сроках выхода картины на экраны пока не сообщалось.

Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что Netflix заявила о выходе сериала о "золотом веке" видеоигр. Об этом сообщает пресс-служба стримингового сервиса.

Детали сюжета пока не раскрываются. Однако по данным инсайдеров, в многосерийном фильме расскажут о разработке таких культовых игр, как Street Fighter II, Mortal Kombat, Sonic the Hedgehog, Pac-Man и Doom. В частности, разработчики расскажут об истории создания этих игр.

Дата релиза пока не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что "Игра престолов" признан самым "пиратским" сериалом в мире.

Фото:игры/вк