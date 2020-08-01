В данный момент фильм находится на ранней стадии разработки.

В субботу, 1 августа, стало известно о том, что Netflix выпустит фильм по мотивам игры Beyond Good & Evil. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссером анимации выступил Роб Леттеррман, который ранее работал над "Детектив Пикачу", "Ужастики" и "Монстры против пришельцев". Также к производству присоединится студия Ubisoft Film & Television.

В сюжете история фотожурналистки по имени Джейд, которая раскрыла заговор инопланетных захватчиков.

Ранее мы сообщали о том, что в сети состоялась премьера первого эпизода сериала "Зебра в клеточку" от "Союзмультфильма".

Видео: YouTube / Honest Microphone