В субботу, 1 августа, стало известно о том, что Netflix выпустит фильм по мотивам игры Beyond Good & Evil. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Режиссером анимации выступил Роб Леттеррман, который ранее работал над "Детектив Пикачу", "Ужастики" и "Монстры против пришельцев". Также к производству присоединится студия Ubisoft Film & Television.
В сюжете история фотожурналистки по имени Джейд, которая раскрыла заговор инопланетных захватчиков.
Ранее мы сообщали о том, что в сети состоялась премьера первого эпизода сериала "Зебра в клеточку" от "Союзмультфильма".
Видео: YouTube / Honest Microphone
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