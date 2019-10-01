Netflix выпустил тизер четвертого сезона сериала "Очень странные дела"

Дата премьеры пока не раскрывается.

Во вторник, 1 октября, в сети появился тизер четвертого сезона сериала "Очень странные дела". Видеоролик опубликован на официальной страничке Netflix в Twitter.

В тизере название сериала сначала меняется на цифру 4, а потом перед фанатами предстает надпись "Мы больше не в Хоукинсе". Речь идет о выдуманном городке, где и происходят все события в сериале.

Известно, что сценаристами, режиссерами продюсерами выступили братья Мэтт и Росс Даффер.

Очевидно, что вопрос в том, кто же такой этот американец в тюремной камере и что они собираются делать с Демогоргоном (речь идет о сцене после титров восьмой серии третьего сезона). Эти сюжетные линии сыграют огромную роль в четвертом сезоне отметил Мэтт

Дата премьеры пока не раскрывается.

Ранее мы сообщали о том, что вышел дублированный трейлер норвежского фэнтези "Эспен в поисках Золотого замка".

Видео:Netflix/Twitter.