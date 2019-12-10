Во вторник, 10 декабря, Netflix выпустил сразу три фичуретки предстоящего "Ведьмака". Видеоролики опубликованы на официальном YouTube-канале стримингового сервиса.
Видео посвящёны Геральту, Йенифер и Цирилле.
Напомним, что на стриминговом сервисе первая серия долгожданного сериала "Ведьмак" появится 20 декабря. Главную роль в проекте исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена. Также в сериале сыграют Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Анна Шаффер.
По мотивам "Ведьмака" была выпущена серия компьютерных игр от польской компании CD Projekt RED.
Ранее мы сообщали о том, что польские фанаты "Ведьмака" сняли полнометражный фильм по вселенной.
Видео:Netflix/YouTube
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