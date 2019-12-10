Видео посвящёны Геральту, Йенифер и Цирилле.

Во вторник, 10 декабря, Netflix выпустил сразу три фичуретки предстоящего "Ведьмака". Видеоролики опубликованы на официальном YouTube-канале стримингового сервиса.

Видео посвящёны Геральту, Йенифер и Цирилле.

Напомним, что на стриминговом сервисе первая серия долгожданного сериала "Ведьмак" появится 20 декабря. Главную роль в проекте исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена. Также в сериале сыграют Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Анна Шаффер.

По мотивам "Ведьмака" была выпущена серия компьютерных игр от польской компании CD Projekt RED.

Ранее мы сообщали о том, что польские фанаты "Ведьмака" сняли полнометражный фильм по вселенной.

Видео:Netflix/YouTube