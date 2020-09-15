Netflix представил тизер-трейлер сериала "Ван Пис"

Мировая премьера состоится 31 августа.

Стриминговый сервис Netflix представил первый тизер-трейлер сериала "Ван Пис", который является экранизацией известного анимэ. Создателями проекта выступили Мэтт Оуэнс и Стивен Маэда.

Сериал расскажет о приключениях команды "Пиратов соломенной шляпы", которая исследует Гранд Лайн в поисках легендарного пиратского сокровища. Его поиск поможет главному герою Манки Д. Луффи стать Королем Пиратов.

Мировая премьера состоится 31 августа. Всего выйдет 10 эпизодов.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мультфильма "Элио".

Видео: YouTube / Netflix