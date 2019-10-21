Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала "Корона"

Премьера третьего сезона запланирована на 17 ноября.

В понедельник, 21 октября, в сети появился трейлер третьего сезона сериала "Корона" от Netflix. Ролик опубликован на официальном канале стримингового сервиса в YouTube.

Действие нового сезона сконцентрировано на правлении Елизаветы II. Действие развернется в 1960-х годах. Главные роли исполнили: Оливия Колман, Хелена Бонэм Картер и Тобиас Мензин.

Премьера третьего сезона запланирована на 17 ноября.

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Видео:Netflix/YouTube