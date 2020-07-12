Пока не известно, будет ли сценарий фильма "Птичий короб 2" повторять сюжет второго романа.

В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что Netflix начал работу над сиквелом "Птичьего короба". Об этом сообщил портал Comicbook.

Писатель Джош Малерман заявил, что решился на сиквел после того, как увидел экранизацию своего романа с Сандрой Буллок в главной роли. Проект уже находится в разработке.

Однако неизвестно будет ли вторая часть киноленты повторять сюжет второго романа. Вторая книга получила название "Мэлори" и поступит в продажу 21 июля 2020 года.

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Видео:YouTube / iVideos