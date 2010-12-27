Подробности перестрелки на КАДе: 11 человек задержаны, двое ранены

Появились сведения о массовой стрельбе на КАДе Петербурга.

На петербургском КАДе произошла массовая перестрелка. В результате были ранены два человека. Полицейские патрули задержали одиннадцать участников вооруженной потасовки. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

По данным издания, инцидент произошел днем 15 мая. На выезде на Московское шоссе разборки решили устроить пассажиры четырех иномарок. В конфликте участвовали приезжие, которых, по информации от очевидцев, выдавал акцент, и русские граждане. Силы распределились как восемь и трем. К тому, же, на стороне большинства оказалось травматическое оружие - пистолеты. Завязалась перестрелка. Две из выпущенных пуль достигли цели: они попали в спину молодым людям.

На место были вызваны представители полиции. Петербуржцы сообщили о проблеме по номеру телефона спасения. На предотвращение преступления были направлены сотрудники третьего отдельного батальона ДПС УГИБДД по региону. Именно они отвечают за происшествия на КАД. Оперативникам удалось задержать всех нарушителей, которых положили на землю с поднятыми за головой руками. В одном из автомобилей, на которых приехали злоумышленники, был обнаружен автомат Калашникова. Также у зачинщиков изъяли три пистолета.

По данным Neva.Today, спор мог возникнуть между автоподставщиками и рассерженными клиентами. Однако, пока что официального подтверждения версии нет.

Фото: Piter.tv

